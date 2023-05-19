Edirne'de Bir Evin Yangını Söndürüldü

Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

Edirne'de müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Umurbey Mahallesi Kırlangıç Bayırı Sokak'ta T.Ö'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın anında evde bulunan T.Ö'nün annesi N.Ö, torunu E.Ö'yü de alarak dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, evde biriken dumanı tahliye etti. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.