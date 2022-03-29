Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızlık şüphelileri B.K, M.C.K ve C.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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