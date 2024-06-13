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Edirne'de bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı

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Edirne'de meydana gelen kazada, bir apartmanın bahçesine düşen otomobilde bulunan anne ve oğlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Kazada sürücü ile araçtaki oğlu O.C. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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