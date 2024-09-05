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Edirne'de bir anne erken doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirdi

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Edirne'de bir anne, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı eğitim sayesinde erken doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdi. Hamileliğin 34. haftasında erken doğum yapacağını anlayan anne, aldığı eğitim sayesinde sağlık kuruluşuna başvurarak oğlunu sağlıklı şekilde kucağına aldı.

Edirne'de bir anne Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nda aldığı eğitim sayesinde erken doğumu sağlıklı şekilde gerçekleştirdi.

Özge Tuna, hamile kaldıktan sonra her hafta eşiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı SHM'de eğitimlere katıldı.

Hamileliğin 34. haftasında erken doğum yapacağını anlayan Tuna, aldığı eğitim sayesinde sağlık kuruluşuna başvurarak oğlunu sağlıklı şekilde kucağına aldı.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm gebelerin hamilelik ve doğumla ilgili bilgilere sahip olması gerektiğini söyledi.

Erken doğum yaptığını anlayarak hastaneye gittiğini belirten Tuna, "Sağlıklı Hayat Merkezinde aldığım eğitim sayesinde vücudumun doğum sinyali verdiğini anladım. Gebe Bilgilendirme Sınıfı hem bana hem eşime çok şey kattı teşekkür ediyoruz." dedi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves de Tuna'yı tebrik etti.

Yıldırım, Gebe Bilgilendirme Sınıfı'nın sağlıklı doğum açısından önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

SHM'de vatandaşlara birçok alanda hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Yıldırım, merkezde kanser erken teşhis tarama, çocuk gelişimi, üreme sağlığı, psikolojik danışmanlık, teknoloji bağımlılığı, sağlıklı zayıflama obezite okulu ile diyetisyen ve fizyoterapist polikliniklerinde hizmetler verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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