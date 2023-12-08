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Edirne'de binlerce sığırcık kuşu köyü kapladı

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Edirne'de sürü halinde göç eden sığırcık kuşları, Değirmenyeni Köyü'nde dinlenmek için konakladı. Kuşların oluşturduğu görsel şölen vatandaşları hayrete düşürdü.

Edirne'de bir köyün üzerini binlerce sığırcık kuşu kapladı

EDİRNE - Edirne'de sürü halinde sıcak ülkelere göç eden sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleninin ardından bir köyde dinlenmek için konaklaması görenleri hayrete düşürdü.

Edirne'de sürü halinde görsel şölen oluşturan sığırcık kuşları dinlenmek için tercih ettikleri Değirmenyeni Köyünde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Ayrıca, Edirne'de bir çok noktada sürü halinde sesler çıkararak uçuşan sığırcık kuşları vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Köy üzerini kaplayarak bekleyişlerini sürdüren sığırcık kuşlarının sürü halinde genel yaşam alanı olan Asya ile Avrupa'nın sıcak bölgelerine göç ettikleri biliniyor.

"Her yer kuş dolmuş"

Sabah saatlerinden itibaren sığırcıkların gökyüzünde oluşturduğu muazzam görsel şöleni izlediklerini belirten Tamer Eren Bağdatlı, "Ben sabah 8'de camı açtığımda yukarda yüzlerce sığırcık kuşlarının uçtuğunu gördüm. Bende dışarı çıkıp bakınca her yerin kuşlarla kapladığını görünce şaşırdım. Kuşlar, gerçekten çok güzel görüntüler oluşturdu. Her yer kuş dolmuş. Sabahtan beridir arkadaşlarımla ve kardeşlerimle birlikte sığırcıkların gösterisini izliyoruz. Gerçekten de çok muazzam ve etkileyici bir görüntü oldu" dedi.

"Kapladılar üstümüzü çok güzeller"

Hayatında ilk defa bu kadar kuşu bir arada gördüğünü ifade eden Yiğit Duğa, "Çok kalabalık ve çok güzel görünüyorlar. Kapladılar üstümüzü çok güzeller. Köyümüzde daha önce bu kadar kuşu bir arada görmemiştim. Ben ilk başta şaşırdım bu kadar kuşu bir arada görünce ama daha sonra büyüklerime sorduğumda bana söylediler kuşların göç ettiğini" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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