Edirne'de Beton ve Asfalt Yol Yapım Çalışmaları Başladı

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci kent genelinde beton ve asfalt yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci kent genelinde beton ve asfalt yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ciğerci, Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları 3. birleşiminde İl Özel İdaresi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Yıl boyunca gerçekleştirecek yatırımların ihalelerinin yüzde 90'ının yapıldığını belirten Ciğerci, "Projelerin birçoğunun fiziki olarak da sahada çalışmaları başladı. durumda. Yol işlerimize de dün itibariyle beton yol serimiyle başladık. Asfalt serimini de öncelikli olmak üzere gerçekleştireceğiz." dedi.

Ciğerci, çalışmaların daha hızlı gerçekleştirmek için araç parkının güçlendirileceğini de sözlerine ekledi.