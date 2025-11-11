Edirne'de Belediye Personeli Sokak Köpeğini İple Sürükledi

EDİRNE'de, belediye personelinin sokak köpeğini iple sürüklediği anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Personel hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Edirne Belediyesi'ne bağlı ekiplerden bir personel, Meriç ve Tunca nehirleri arasındaki bir tarlada sokak köpeğini iple sürükledi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı. Edirne Belediyesi tarafından, personel hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,