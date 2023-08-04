Edirne'de Belediye Dükkanlarında Çıkan Yangında İşyerleri Alev Alev Yandı

Edirne Belediyesine ait kiralık iş yerlerinde çıkan yangında çiçekçi dükkanı ve bir büfe kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevre güvenliği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de belediye dükkanlarında çıkan yangında kiralık ahşap işyerleri alev alev yandı.

Edirne Belediyesine ait kiralık iş yerlerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiçekçi dükkanında başlayan yangın iki dükkana daha sıçradı. Ahşap iş yerleri kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, çiçekçi dükkanı ve bir büfe yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir diğer büfenin de dış cephesi zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE