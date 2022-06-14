Bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı Edirne'de bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Edirne'de bazı iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta bazı iş yerleri ve otoparkın kurşunlanması olaylarıyla ilgili çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin daha önce haklarında soruşturma başlatılan "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, yağma, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarına karışan grup üyesi olduğu belirlendi. Ekipler, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden T.D. ve Ö.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı gruba yönelik daha önce sürdürülen soruşturma kapsamında 6 zanlı tutuklanmıştı. AA / Salih Baran - Güncel Güncel Haberler

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