Edirne'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi

EDİRNE - Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde polislerin bayramını kutladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla Ramazan Bayramı namazını Eski Cami'de kılan Vali Vekili Zehin, hemen namazın ardından cami çıkışında bekleyerek, tek tek vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra yapılan ziyaretler çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Meriç Askeri Gazinosunu ziyaret ederek, askerler ile bayramlaştı.

Hemen sonrasında Edirne Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ile bir araya gelen Vali Vekili Zehin, burada sırasıyla polislerin bayramını kutladı.

Ziyaretlerini sürdüren Zehin, Edirne'de Şehit aileleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulama noktasındaki jandarma personelleri, AFAD İl Müdürlüğü,1. Murat Devlet Hastanesi ile bayram ziyaretlerini sürdürdü.

Düzenlenen bayramlaşma programına, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve polis memurları katıldı.