EDİRNE'DE BAYRAMDA TAVA CİĞERİNE YOĞUN İLGİ

EDİRNE'de bayram tatilinde başta Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi mekanlarını gezen ziyaretçiler, meşhur lezzet tava ciğer dükkanlarını doldurdu, bazı işletmelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ramazan Bayramı'nda kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, başta Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi olmak üzere diğer tarihi mekanları ziyaret etti. Ziyaretçiler, ardından da kente özgü meşhur tava ciğerin tadına bakmak için işletmelerin yolunu tuttu. İşletmelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

'TABİRİ CAİZSE YETİŞEMİYORUZ'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'nin Türkiye ve dünyada en çok turist çeken illerden birisi olduğunu belirterek, "Tarihi ve turistik kentlerin başında Edirne geliyor. Türkiye ve dünyada en çok turist çeken illerden bir tanesi ve insanlar gezdikten sonra tava ciğercilere akın ediyorlar. Tabiri caizse yetişemiyoruz ama ilgiden çok memnunuz" diye konuştu.

'İLGİDEN MEMNUNUZ'

Tava Ciğer işletmesi sahibi Uğurcan İmrak da, bayramın kendileri açısından güzel geçtiğini fakat bir yandan da buruk olduklarını belirtti. İmrak, "Bir yerde bayram yapıyoruz ama bir yanımız da buruk. Malumunuz 6 Şubat'ta olan büyük depremden sonra maalesef buruk bir bayram geçiriyoruz. Edirne biliyorsunuz ciğeriyle, Selimiye'siyle anılan bir şehir. Dolayısıyla bayram tatilinde, ülkemizin birçok yerinde Edirne'ye misafir olarak gelen yerli turistlerimiz var. Biz de elimizden gelenin en iyi şekilde ciğer sektörü olarak hizmet etmeye çalışıyoruz gelen misafirlerimize. İlgiden memnunuz çünkü Edirne çok ciddi turist alan bir şehir. Çok şükür işlerimiz de iyi gidiyor, bu 1-2 gün bayram gibi geçecek" dedi.

'TARİHİ GÜNLERDEN BİRİSİNİ YAŞIYORUZ'

İşletme sahibi Erdal Akgün de "Tarihi günlerimizden birisini daha yaşıyoruz, diyebiliriz. Edirne'miz pandemiden sonra yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı, diyebiliriz. Yerli ve yabancı turistlerle birlikte inşallah esnafımız bu mübarek günlerde bir nebze de olsa nefes alacak gibi görülüyor. İnşallah bayramdan sonra da havaların iyileşmesiyle birlikte güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)