Edirne'de bayramda tava ciğerine yoğun ilgi

EDİRNE'de bayram tatilinde başta Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi mekanlarını gezen ziyaretçiler, meşhur lezzet tava ciğer dükkanlarını doldurdu, bazı işletmelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

EDİRNE'de bayram tatilinde başta Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi mekanlarını gezen ziyaretçiler, meşhur lezzet tava ciğer dükkanlarını doldurdu, bazı işletmelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ramazan Bayramı'nda kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, başta Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi olmak üzere diğer tarihi mekanları ziyaret etti. Ziyaretçiler, ardından da kente özgü meşhur tava ciğerin tadına bakmak için işletmelerin yolunu tuttu. İşletmelerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

İşletme sahibi Erdal Akgün de "Tarihi günlerimizden birisini daha yaşıyoruz, diyebiliriz. Edirne'miz pandemiden sonra yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı, diyebiliriz. Yerli ve yabancı turistlerle birlikte inşallah esnafımız bu mübarek günlerde bir nebze de olsa nefes alacak gibi görülüyor. İnşallah bayramdan sonra da havaların iyileşmesiyle birlikte güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.