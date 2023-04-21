Edirne'de bayram namazı coşkusuEDİRNE Edirneliler sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ramazan Bayramı namazını kılmak için başta Selimiye ve Eski Camii olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti.

Edirne'de bayram namazı coşkusu

EDİRNE Edirneliler sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ramazan Bayramı namazını kılmak için başta Selimiye ve Eski Camii olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti.

Tüm yurtta Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de Ramazan Bayramı namazı hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı namazını kılmak için yola çıkan vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camileri doldurdu. Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar daha sonra dualar etti. Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle buruk geçen bayram namazının ardından vatandaşlar bir arada iç içe sarılıp bayramlaştı.

Namazın ardından konuşan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı.