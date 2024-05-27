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Edirne'de Bayır Deresi'nin Temizlenmesi Talep Ediliyor

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Edirne'de vatandaşlar, üzeri yosun ve çöple kaplanan su tahliye kanalının temizlenmesini istiyor. Kanalın kirlenmesi rüzgarın sürüklediği atık malzemelerle gerçekleşti. Bölge sakinleri, su kaynaklarının temiz tutulması gerektiğini vurguluyor.

Edirne'de vatandaşlar, "Bayır deresi" olarak bilinen üzeri yosun ve çöple kaplanan su tahliye kanalının temizlenmesini talep ediyor.

Önceki yıllarda DSİ ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalı rüzgarın sürüklediği atık malzemelerle yine kirlendi.

Yıldırım Mahallesi'ndeki kanalın yüzeyinin yosunla kaplı olması nedeniyle kirlilik daha da belirginleşti. Yosun, rüzgarın nehre sürüklediği çevredeki çöplerin su üzerinde kalmasına neden oluyor.

Bölge sakinleri kanalın temizlenmesini istiyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Livada nehir ve derelerin sık sık temizlenmesi, en başta kirletilmemesi gerektiğini söyledi.

İsmail Arpa ise çöplerin görüntü kirliliği yanında sivrisinek oluşumuna da neden olduğuna dikkati çekti.

"Tüm su kaynakları temiz tutulmalı"

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de doğanın ve çevrenin temiz tutulması gerektiğini belirtti.

Su kaynaklarının çevresindeki temizliğe önem verilmesinin önemine vurgu yapan Eren, "Bu bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi gerekli. Tüm su kaynakları temiz tutulmalı. Biraz aksatıldığı zaman etraf maalesef çöplerle doluyor. Kirliliği kaynağında önlemek zorundayız. Çöpleri su kaynaklarına karıştıktan sonra temizlemek çok daha zor. O yüzden gerek Bayır deresinde gerekse diğer su kaynaklarına atıklar ulaşmadan gerekli önlemler alınmalı." dedi.

Eren, ayrıca Tunca Nehri'ne Sarayiçi mevkisi Kanuni Köprüsü yakınlarındaki alandan kanalizasyon atıklarının karıştığını ileri sürdü.

Nehirlerdeki kirliliğin canlı yaşamını olumsuz etkilediğini dile getiren Eren, "Bölgede bir lağım kokusu var. Bir oluktan nehre kanalizasyon akıyor, orası simsiyah olmuş. Bunların olmaması lazım. Şehrin en güzel yerlerinden biri burası. Denetim altında tutulması gerekli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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