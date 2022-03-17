Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uzunköprü Balaban Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Alper Çelebi'nin (39) kullandığı 22 LT 333 plakalı otomobil, sanayi kavşağında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çelebi'nin cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

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