Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA - İlker Gürel - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Uzunköprü Balaban Koru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Alper Çelebi'nin (39) kullandığı 22 LT 333 plakalı otomobil, sanayi kavşağında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çelebi'nin cenazesi Keşan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / İlker Gürel - Güncel