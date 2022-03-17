Edirne'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gelibolu'dan Keşan'a seyreden M.S. idaresindeki K4939BC Bulgaristan plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle Yerlisu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü M.S. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İlker Gürel - Güncel