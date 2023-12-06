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Edirne'de Bariyere Vuran Otomobilde Anne, Baba ve Oğlu Yaralandı

6 Aralık 2023 11:12 Son Güncelleme: 11:14 Abone Ol

Edirne'de İstanbul-Edirne Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada anne, baba ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.