Edirne'de Banka Önünde Şüpheli Çanta Paniği

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir banka şubesinin önüne bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Rıza Efendi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir banka şubesinin önüne bırakılan çanta, endişe yarattı. Sahipsiz çantayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları geldi. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin tedirgin bakışlarla izlediği patlamanın ardından, çantanın içinden kıyafet çıktı. Çanta ve içinden çıkan kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çanta sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.