Edirne'de Balkonda Yangın Çıktı

Edirne'de Balkonda Yangın Çıktı
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Kurtuluş Mahallesi'nde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında balkonda hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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