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Edirne'de Balkon Yangını: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Edirne'de Balkon Yangını: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi
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Edirne'de bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen sakinler ambulansla tedavi edildi.

Edirne'de, bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, duman dolan apartmandaki vatandaşları tahliye etti.

Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine sağlık personelince ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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