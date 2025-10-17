Haberler

Edirne'de 'Balkan Türklerinin Sessiz Ağıdı Yücelciler' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne'de 'Balkan Türklerinin Sessiz Ağıdı Yücelciler' Fotoğraf Sergisi Açıldı
Edirne'de Türk Ocakları Edirne Şubesi ve Ayçiçeği Gençlik ve Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen sergi, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler'in geçmişine ışık tutan 40 fotoğrafla ziyaretçileri karşılıyor. Sergi, Balkan Türklerinin tarihsel mücadelesini ve kültürel değerlerini gözler önüne seriyor.

Edirne'de "Balkan Türklerinin Sessiz Ağıdı Yücelciler" fotoğraf sergisi açıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türk Ocakları Edirne Şubesi ve Ayçiçeği Gençlik ve Eğitim Derneği işbirliğinde düzenlenen sergi Saraçlar Caddesi'nde izlenime sunuldu.

Gün boyunca gezilebilecek sergide, Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler'in o dönemdeki siyah beyaz 40 fotoğrafı yer alıyor.

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, gazetecilere, Balkan Türklerinin tarihine, kültürüne ve direnişine ışık tutan bir sergiyi sunduklarını söyledi.

Acı, umut ve vatan sevgisinin izlerini taşıyan fotoğraf ve resimlerin yaşanan mücadeleyi ve hatıraları gözler önüne serdiğini belirten Öz, vatandaşların bu sergiyle geçmişten bu güne uzanan bu sessiz ağıtta, bir milletin unutulmayan hikayesine tanıklık ettiğini ifade etti.

Ayçiçeği Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı İsmail Vekil de serginin Balkanlarda kalan Türklerin yaşadığı sıkıntıları vurgulamak için sergiyi hazırladıklarını kaydetti.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

Teşkilata 1945'te "Yücel" ismi verilirken, başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesi'nde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılması çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de 4 teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer, 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi, diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
