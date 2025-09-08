Edirne'de Balkan Şehirleri İş Birliği Programı Başladı

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen "Balkanlarda Kültür, Fikir Sanat, Spor Faaliyetleri" Programı açılış etkinliğiyle başladı.

Vali Yunus Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen programın açılış töreninde, Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin Balkanlar açısından her zaman öneme sahip olan bir kent olduğunu söyledi.

Balkanlar'da yaşanan savaşlar ve istikrarsız dönemlerinde çok sayıda kişinin Türkiye'ye sığındığını anımsatan Sezer, gelenlerin birçoğunun akrabalarının Balkan şehirlerinde kaldığını belirtti.

"Dünyanın barış ve dostluğa ihtiyacı var"

Sezer, zor günlerden geçen dünyanın barış, dostluk ve huzura hasret kaldığını vurguladı.

Gazze'de ve dünyanın değişik yerlerinde çocukların katledildiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'de okula gitmesi gereken çocuklar katlediliyor ve açlıkla sınanıyor. Dünyanın farklı ülkelerinde çocuklar yerlerinden edilmiş durumda. Bizler Balkan coğrafyasının insanları olarak geçmişte yaşanan acıları unutmadan, bir daha bu acıların yaşanmaması için şimdiden toprağa tohum eker gibi kardeşliği, dostluğu, barışı ve umudu geleceğe bırakacak şekilde çalışmamız lazım. Biz Balkanlar'dan gelen öğrencileri gördüğümüz zaman kendi kardeşlerimizi görmüş gibi seviniyoruz. Sizlerin ülkelerinizde mutlu olmanız bizleri mutlu ediyor."

Sezer, Balkan coğrafyasının kalkınması ve gelişmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çekti.

Öğrencilere güzel bir kamp dönemi dileyen Sezer, "Burada hem Edirne'yi gezeceksiniz hem de değişik programlarla güzel anılar biriktireceğiniz bir program geçirirsiniz." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise programla geleceğin dostluk köprülerinin kurulduğunu ifade etti.

Misafir öğrencilerin Edirne'de önemli kazanımlar elde edeceğini dile getiren Aksal, "Ülkelerinize döndüğünüz zaman geleceğin liderleri olarak Balkanlar'da ve tüm dünyada barışa vesile olacaksınız." dedi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de programın ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Programa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak katıldı.

Balkanlar'dan gelen öğrenciler program kapsamında bir hafta boyunca İstanbul ve Edirne'de kültürel gezilere katılacak.

Spor etkinlikleri, konser, kültür ve sanat programlarının da yer alacağı program kapsamında öğrenciler çeşitli atölyelere katılacak.

Edirne Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla dördüncüsü gerçekleştirilen programa 8 Balkan ülkesinden 230 öğrenci ve 24 öğretmen katılıyor.