Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen Balkan Kürek Şampiyonası'nın heyecanlı yarışlarını izledi ve madalyaları sahiplerine takdim etti. Şampiyona, yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'nin ev sahipliği yaptığı Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Bakan Bak, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda düzenlenen organizasyondaki yarışları takip etti.

Bak, genç erkekler iki çifte kategorisinde şampiyon olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldız'a altın madalyalarını takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaptığı konuşmada, şampiyonanın heyecanlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Edirne'ye güzel bir tesis kazandırıldığını belirten Bak, "Herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Genç erkekler iki çifte kategorisinde ikinci olan Bulgaristan Milli Takımı sporcularına Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üçüncü olan Romanya Milli Takımı sporcularına da AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal madalya verdi.

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba da Bakan Bak'a minyatür kristal kürek hediye etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Etkinlik Güncel edirne Yaşam Spor

Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi

 Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title