Edirne'de Balkan Çocuk Şenliği düzenlendi

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Valilik tarafından düzenlenen şenliğe 8 Balkan ülkesinden 200'e yakın öğrenci katıldı.

Saraçlar Caddesi'ndeki etkinlikte geleneksel kıyafetlerini giyen öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. Öğrencilerin performansları beğeniyle izlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin Balkanlar açısından tarihi bir misyonu olduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne, Balkanlar'ın da başkenti sayılabilecek önemli bir şehir. Edirne tarihi misyonunu yerine getiriyor. Çünkü sınırları aşan, illeri aşan, gönül birlikteliğimiz var. Ülkeler arasında dostluklar devam ediyor. Edirne, bu tarihi misyonuna yakışır şekilde bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz.

Gelen öğrenciler, velilerimizin evlerinde misafir ediliyorlar. Hem kalıcı dostlukların temeli atılıyor hem de geleceğe yönelik ülkeler arasında kültürel kaynaşma söz konusu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bütün çocuklarımıza ve dünyaya kutlu olsun."

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.