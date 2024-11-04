Edirne'de Balkan Alimleri Buluşması Gerçekleşti

Edirne'de düzenlenen "Balkan Alimleri Buluşması"nın katılımcıları programla ilgili değerlendirmede bulundu.

Edirne Valiliğinin desteği, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Edirne Mimar Sinan Vakfı, Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu paydaşlığında İslam Alimleri Vakfınca "Kendi gök kubbemiz" adıyla hafta sonu Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek, Sancak bölgesi, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Karadağ ve Kırım'dan baş müftü, müftü ve ilim adamları katıldı.

Kuzey Makedonya Kalkandelen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, AA muhabirine, Türkiye'nin Balkanlara açılan kapısı ve serhat şehri Edirne'de anlamlı bir toplantının gerçekleşmiş olmasını önemsediklerini söyledi.

Bu tür toplantıların devam etmesi gerektiğini belirten Baki, "Balkanlar Osmanlı Devleti'nin ve günümüz İslam coğrafyasının nazik bir bölgesi. Bu noktada bu nazik coğrafyanın hassasiyetlerini dikkate alarak çalışmaların da yürütülmesi gerekiyor. Bu vesileyle tekrar Diyanet İşleri Başkanlığının, TİKA'nın ve her türlü kurum ve kuruluşun hizmetlerinin kıymet ifade ettiğini belirtmek gerekiyor. İslam Alimleri Vakfına, Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneğine teşekkür ediyorum." dedi.

"Bizim için Türkiye çok büyük bir devlet"

Minber Araştırma Merkezi Başkanı Ferid Piku da buluşmaya Arnavutluk'tan 7 kişilik heyetle katıldıklarını anlattı.

İslam Alimleri Vakfının hem Türkiye hem İslam alemi hem de Balkanlar için çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Piku, "Bizim için Türkiye çok büyük bir devlet. Türkiye'de Balkanlar için çok önemli kapılar var. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam Alimleri Vakfı... Bizim Balkanlar'da bütün sıkıntılarımızın çözümünü Allah'tan sonra Türkiye'den bekliyoruz. Bu iki kurumdan bekliyoruz çözülmesini. Onun için inşallah bu vakfın çalışmaları devam eder, Türkiye'nin güçlenmesi, kalkınması devam eder. Biz sizinle çok daha güçlüyüz ama siz de bizimle daha güçlüsünüz." diye konuştu.

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, buluşmada İslam medeniyetinin nasıl ihya edilmesinin de aralarında bulunduğu konuları görüştüklerini dile getirdi.

Birlikte yapılabilecek yeni faaliyetleri ele aldıklarını aktaran İsmaili, "Hem Balkan ülkelerinden hem Türkiye'den eski hocalarımızla beraber olduk. Türkiye'de okuduğumuz, Türkiye mezunu olduğumuz, eski hocalarımızla beraber iki gün geçirdiğimiz için çok memnunuz. Umarız ki İslam Alimleri Vakfıyla beraber ileride hem Edirne'de hem de Balkanların farklı ülkelerinde bir araya gelip görüşmemiz gereken konuları ele alarak iyi neticelere ulaşacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cenabıallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin"

Bosna Hersek Sarajevo Üniversitesinden Prof. Dr. Kazim Hacimeyliç ise etkinliğin Balkan alimlerinin fikir alışverişi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Farklı konuların görüşüldüğü toplantının dünyaya bir mesaj olduğuna işaret eden Hacimeyliç, "Alimler bu şekilde bir araya gelip kendilerini ve yaşadıkları yerlerde yaptıkları işleri tanıtıyorlar. Amacımız İslam medeniyetini bu zamana, bu devire, bu anlayışa, bu imkanlara, bu teknolojiye göre ortaya koymak, halka ve dünyaya yansıtmak." şeklinde konuştu.

Hacimeyliç, Balkanlar'daki alimlerin yüzlerini Türkiye'ye döndüklerini, Türkiye'den bir nevi destek beklediklerini ifade etti.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de buluşmada Balkan ülkelerinin alimleri arasında tecrübe paylaşımı yapıldığına dikkati çekti.

Bölgedeki Müslümanların bir ve beraber olmalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Güvenç, "Bizler Balkan ülkelerinde, Avrupa'nın hemen dibinde birlik ve beraberliğimiz kuvvetli olduğu zaman kuvvetli olacağız, birlik ve beraberliğimiz güçlü olduğu zaman güçlü olacağız. Böyle toplantılar bunlara vesile oluyor. Düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Cenabıallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

İslam Alimleri Vakfı Başkan Yardımcısı Abdülvahap Ekinci, Balkanlar'ın Türklerin yüzyıllarca hak ve adaletin bayraktarlığını yaptığı özel bir coğrafya olduğunu söyledi.

Vakıf olarak Anadolu alimleriyle Rumeli ve Balkan alimlerinin yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaları gerektiğini düşünerek böyle anlamlı bir programı icra ettiklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür ortak sorunlarımızı konuştuk. Hocalar olarak bu ülkelere ne gibi katkılar sağlayabiliriz sorularının cevabını açmaya ve vermeye gayret ettik. Oldukça verimli ve başarılı, maksadı hasıl edecek bir noktada Allah'a çok şükür bu programı icra ettik."

Prof. Dr. Mustafa Kara ise toplantıdan elde edilen tecrübelerin ilerleyen dönemde değerlendirileceğini düşündüğünü anlattı.