Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kurulun çalışma esasları ve müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili genel bilgi verdi.

Vali Sezer, bağımlılıkları önleme ve bağımlılık ile mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.