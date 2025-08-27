Edirne'de Ayçiçeği Verimini Artıran Ekim Yöntemi Belirlendi

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla hayata geçirilen proje, toprak işlemesiz olarak anıza erken dönem ekim yapma yönteminin ayçiçeğinde verimi artırdığını ortaya koydu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yürütülen "Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin ve Ekim Zamanlarının Ayçiçeği Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Projesi" kapsamında şubat, mart ve nisan aylarında ayçiçeği ekimleri yapıldı.

Ekim yöntemleri ve döneminin, ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan deneme çalışmaları kapsamında pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denendi.

Gerekli olgunluğa erişen ayçiçekleri, geçen hafta hasat edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle yürütülen çalışmaya ilgili raporunu yayımladı.

Buna göre, anıza ekimin diğer yöntemlere göre daha yüksek verim sağladığı belirlendi.

Erken ekimin özellikle kurak ve sıcak yıllarda avantaj olduğu belirtilen raporda, şunlar ifade edildi:

"Toprak işleme yöntemlerinin ekim zamanına göre etkilerini incelediğimizde en yüksek tane verimi dekarda 206,4 kilogramla 15 Şubat'ta anıza doğrudan ekiminden elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise dekarda 146,1 kilogramla 15 Nisan'da yapılan kazık çekilerek ekim uygulamasından alınmıştır. İki uygulama arasında dekara 60 kilogramlık tane verimi farkı oluşmuştur.

Anıza doğrudan ekimde her 3 ekim zamanında da diğer toprak hazırlığı uygulamalarından yüksek verimler alınmıştır. 1 yıllık araştırma sonuçlarına göre kuraklık ve yüksek sıcaklığın oluşturduğu koşullarda ayçiçeği için en iyi yöntemin hiçbir toprak işleme yapılmadan doğrudan anıza yapılacak ekim olduğunu belirtebiliriz. Doğrudan anıza ekim yöntemi, erken ekimlerden çok daha yüksek verim artışı sağlamıştır."