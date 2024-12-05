Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Yeni Ekim Yöntemleri Denenecek

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanaklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay aralıklarla 3 farklı ekim metodu denenecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekim yöntemleri ve döneminin ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için çalışma yapılacağını belirtti.

Ayçiçeği ekim döneminde çalışmalara başlayacaklarını aktaran Bayazıt, deneme çalışmalarını Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ayçiçeğinin Edirne'nin ana tarım ürünlerinden olduğunu aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinde kuraklıktan etkilenmeyi en aza indirebilmek ve sudan faydalanma oranlarını ölçebilmek için çiftçi şartlarında standart ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri denenecek. 3 farklı ekim metodu ve 3 farklı zamanda şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilecektir. Elde edilecek sonuçlar üreticilerimizle paylaşılacaktır."