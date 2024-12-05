Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Yeni Ekim Yöntemleri Denenecek

Edirne'de Ayçiçeği Üretiminde Yeni Ekim Yöntemleri Denenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ayçiçeği bitkisinin kuraklığa dayanıklılığını artırmak ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek için 3 farklı ekim metodu ile denemelerin başlayacağını açıkladı. Çalışmalar, Namık Kemal Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanaklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay aralıklarla 3 farklı ekim metodu denenecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, ekim yöntemleri ve döneminin ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için çalışma yapılacağını belirtti.

Ayçiçeği ekim döneminde çalışmalara başlayacaklarını aktaran Bayazıt, deneme çalışmalarını Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Ayçiçeğinin Edirne'nin ana tarım ürünlerinden olduğunu aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinde kuraklıktan etkilenmeyi en aza indirebilmek ve sudan faydalanma oranlarını ölçebilmek için çiftçi şartlarında standart ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri denenecek. 3 farklı ekim metodu ve 3 farklı zamanda şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilecektir. Elde edilecek sonuçlar üreticilerimizle paylaşılacaktır."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Dev kulüp küme düşürüldü
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
img

Di Marzio duyurdu! İşte Osimhen'in yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 12. bölüm tek parça full HD izleme linki 6 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Siyah Kalp 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp CANLI izle! 5 Aralık Perşembe Siyah Kalp 12. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? 6 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.