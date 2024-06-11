Edirne'de Ayçiçeği Tarlalarında Çekirge Popülasyonu Artıyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, çekirge popülasyonu artan ayçiçeği ekili tarlalarda incelemede bulundu.

Büyükdöllük köyündeki üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Bayazıt, ayçiçeği tarlalarında çekirge popülasyonunun arttığını belirtti.

Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol etmesi gerektiğini aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"İlimizde hububat hasadının başlamasıyla birlikte, hububat tarlalarında beslenen çekirgelerin ayçiçeği tarlalarına geçiş yaptığı görülmektedir. Çekirge popülasyonunda havaların sıcak gitmesiyle birlikte bir miktar artış gözlenmekte olup, ekonomik zarar eşiği seviyesinde bulunmamaktadır. Hububat hasadının artacağı önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin ayçiçeği tarlalarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir."