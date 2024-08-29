Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeği hasadı devam ediyor. Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl verim kaybı yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Yaklaşık iki hafta önce başlayan ayçiçeği hasadında çiftçinin mesaisi sürüyor.

Hasadın eylül ayı ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Bölgede ekimi yapılan, "gündöndü" de denilen ayçiçeğinde, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcak nedeniyle verim kaybı yaşanıyor.

Üretici Lütfü Keser, AA muhabirine bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyledi.

Kuraklık ve aşırı sıcakların verimi yarı yarıya düşürdüğünü belirten Keser, "Geçen yıl dekar başına ortalama 200-250 kilogram arası verim alıyorduk. Bu sene 80-100 kilogram arası verim alıyoruz. Bazı bölgelerde biçilmeyen yerler var. Masrafını kurtarmayacak diye bırakıyorlar." dedi.

Üretici Murat Gezer ise, kuraklığın verimi çok etkilediğini anlattı.

Bu yıl ayçiçeğinde verimin yüzde 50 oranında düştüğünü ifade eden Gezer, "Bu sene durumlarımız kötü. Geçen sene dekar başına 200 kilogram ortalamamız vardı. Bu sene 70-80 kilogram anca tuttururuz ortalamayı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye edirne Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)
title