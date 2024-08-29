Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ayçiçeği hasadı devam ediyor.

Yaklaşık iki hafta önce başlayan ayçiçeği hasadında çiftçinin mesaisi sürüyor.

Hasadın eylül ayı ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

Bölgede ekimi yapılan, "gündöndü" de denilen ayçiçeğinde, bu yıl kuraklık ve aşırı sıcak nedeniyle verim kaybı yaşanıyor.

Üretici Lütfü Keser, AA muhabirine bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyledi.

Kuraklık ve aşırı sıcakların verimi yarı yarıya düşürdüğünü belirten Keser, "Geçen yıl dekar başına ortalama 200-250 kilogram arası verim alıyorduk. Bu sene 80-100 kilogram arası verim alıyoruz. Bazı bölgelerde biçilmeyen yerler var. Masrafını kurtarmayacak diye bırakıyorlar." dedi.

Üretici Murat Gezer ise, kuraklığın verimi çok etkilediğini anlattı.

Bu yıl ayçiçeğinde verimin yüzde 50 oranında düştüğünü ifade eden Gezer, "Bu sene durumlarımız kötü. Geçen sene dekar başına 200 kilogram ortalamamız vardı. Bu sene 70-80 kilogram anca tuttururuz ortalamayı." şeklinde konuştu.