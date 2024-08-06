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Edirne'de Ayçiçeği Hasadı Başladı

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Edirne'de şubat ayında ekimi yapılan tarlalardaki ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Hasadın 1,5 ay kadar süreceği belirtilirken, kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanabileceği ifade edildi.

Edirne'de ayçiçeği hasadı başladı.

Şubat ayının sonunda ekim yapılan tarlalardaki ayçiçekleri biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Kentte yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasadın 1,5 ay kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, erken ekilen ayçiçeğinin hasat edildiğini bir hafta sonra hasat mesaisinin daha da hızlanacağını söyledi.

Bölgenin genel olarak kurak bir sezon geçirdiğini belirten Arabacı, "Kuraklık verimi de etkiliyor tabi bunu hasat sezonunun sonunda daha iyi göreceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızda da bu konuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah çiftçilerimizin mağdur olmayacağı şekilde bir destek programı açıklanır. Üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyoruz." diye konuştu.

"Edirne'nin kuzeyi yağış aldı"

Edirne'ye bağlı Avarız köyündeki tarlasında hasat yapan üretici Gökhan Işi de kuraklığın ayçiçeğinde verim kaybına neden olacağını dile getirdi.

Verimin yarı yarıya düşeceğini belirten Işi, "Geçen yıl, dönüm başına 180 ila 200 kilogram ürün alıyorduk bu yıl ise 50 ila 100 kilogram arası ürün alınacak gibi görünüyor. Edirne'nin kuzeyi yağış aldı orada verim güzel olacak. Yakın köylere de son yağışlarda 50 kilogram yağış düştü. Biz de ise 5 kilogram yağış düştü bu nedenle verim düşecek." diye konuştu.

Üretici Ömer Kara ise bazı çiftçilerin kuraklık nedeniyle ürününü tarlada bırakacağını dile getirdi.

Hem kış hem de yaz sezonunun kurak geçtiğini anlatan Kara, "Edirne'nin bazı köyleri geçen ay güzel yağış aldı ancak bizim köyümüzde kısa süreli yağdı. Umudumuzu önümüzdeki sezona bağladık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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