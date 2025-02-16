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Edirne'de Ayçiçeği Ekim Yöntemleri Üzerine Testler Başladı

Edirne'de Ayçiçeği Ekim Yöntemleri Üzerine Testler Başladı
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Edirne'de kuraklığa karşı ayçiçeği bitkisinin dayanıksızlığını ölçmek üzere farklı ekim yöntemleri denenecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 farklı yöntemle yapılacak denemelerin ardından elde edilen sonuçları çiftçilerle paylaşacak.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de, bitkinin kuraklığa karşı dayanaklılığını ve yağışlardan faydalanma durumunu ölçmek amacıyla birer ay arayla 3 farklı ekim metodu denenecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde ilk deneme ekimleri yapıldı.

Deneme çalışmaları kapsamında pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekim yöntemleri birer ay arayla denenecek ve ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kent genelinde 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirtti.

Ekim yöntemleri ve döneminin, ayçiçeği verimi üzerindeki etkilerini ölçmek için çalışma yaptıklarını aktaran Bayazıt, çalışmayı Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin teknik desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ayçiçeğinde kuraklıktan etkilenmeyi en aza indirebilmek ve sudan faydalanma oranlarını ölçebilmek için önemli bir çalışma yapıldığını belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

"3 farklı yöntemle toprak işleme yapıldı. İlk ayçiçeği ekimlerini gerçekleştirdik. Mart ve nisan aylarında da ekimler olacak. En uygun ekim tarihi ve ekim yöntemi hakkında bilgi elde edebilmek için yaptığımız bu çalışmanın sonuçları çiftçilerimizle paylaşılacak. Yapılacak çalışma üreticilerimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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