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Edirne'de Avukata Saldırı: Tutuklandı

Edirne'de Avukata Saldırı: Tutuklandı
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Uzunköprü'de kaybettiği ceza davası sonrasında avukatının ücretini fazla bulan bir kişi, avukata bıçakla saldırarak 'borcu yoktur' yazısı aldı. Avukatın şikayeti sonrası saldırgan tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaybettiği ceza davasının avukatlık vekalet ücretini fazla bulan Ömer Izladı (61), Avukat Nebi Doğan'ın boğazına bıçak dayayarak, zorla 'borcu yoktur' yazısı aldı. Avukat Doğan'ın şikayeti üzerine yakalanan Izladı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uzunköprü Adliyesi'nde görülen ceza davasında Ömer Izladı, duruşmayı kaybetti. Mahkeme, davada, karşı tarafın avukatlık ücreti olan 17 bin 900 lirayı da Izladı'nın ödemesine hükmetti. Vekalet ücretini fazla bulan Izladı, konuyu görüşmek üzere Avukat Nebi Doğan'ın ofisine gitti. Izladı, görüşmede ücrette indirim yapmasını istediği Doğan'dan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine, yanında getirdiği bıçağı Avukat Doğan'ın boğazına dayayan Izladı, zorla 'borcu yoktur' yazısı aldı. Olayın ardından Avukat Nebi Doğan, Izladı hakkına şikayette bulundu. Izladı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Izladı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADLİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç da Uzunköprü Adliyesi'ne giderek olayla ilgili bilgi aldı. Saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Karakoç, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Edirne Barosu olarak bu menfur saldırıyı, en üst tondan kınıyor ve lanetliyoruz. Yurttaşın hak arama hürriyetinin teminatı olan yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlar, aldıkları davalar kapsamında taraf değillerdir. Bu düşmanlığın, bu hamasetin tarafı değillerdir. Konunun özelinde de yoklardır. Dolayısıyla avukat, sadece görevini yapan bir profesyonel hukuk erbabıdır. Dosyadaki husumetin, düşmanlığın yönlendirileceği kişiler değillerdir. En üst perdeden bu saldırıyı kınıyor, tekrarlanmaması adına failin hak ettiği cezası adına, adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyorum" diye konuştu.

'BOYNUNDA 3 SANTİM BIÇAK YARASI OLUŞTU'

Saldırıya uğrayan Avukat Nebi Doğan'ın boynunda 3 santim boyutunda bıçak yarası oluştuğunu açıklayan Karakoç, "Çok şükür yaralanması ciddi boyutta değil. Boynunda 3 santim civarında bir bıçak kesiği var. Meslektaşımızın yaralanmasının ağır boyutta olmaması, tek tesellimizdir. İyileşme süreci devam etmektedir, çok büyük bir yaralanması yoktur, ancak olabilirdi de. Tek tesellimiz bu. Şimdilik konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Güvenlik 3-sayfa Güncel Edirne Hukuk Suç

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