Edirne'de Avrupa Birliği Film Günleri Başlıyor

Edirne'de Avrupa Birliği (AB) Film Günleri başlıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Edirne AB Bilgi Merkezinin koordinesinde, AB Türkiye Delegasyonu, AB üye ülkelerinin büyükelçilikleri, AB kültür enstitüleri ve çeşitli AB bilgi merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, Avrupa sinemasının seçkin ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Margi AVM'de 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte filmler 4 gün boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.

Gösterim programında Almanya, Belçika, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Letonya', Litvanya', Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç yapımı filmler yer alıyor.