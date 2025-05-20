Edirne'de Avrupa Birliği Film Günleri Başlıyor
Edirne'de 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Birliği Film Günleri etkinliğinde ödüllü Avrupa filmleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik, Edirne AB Bilgi Merkezi'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilecek.
Edirne'de Avrupa Birliği (AB) Film Günleri başlıyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Edirne AB Bilgi Merkezinin koordinesinde, AB Türkiye Delegasyonu, AB üye ülkelerinin büyükelçilikleri, AB kültür enstitüleri ve çeşitli AB bilgi merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, Avrupa sinemasının seçkin ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşacak.
Margi AVM'de 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte filmler 4 gün boyunca ücretsiz olarak izlenebilecek.
Gösterim programında Almanya, Belçika, Hırvatistan, Hollanda, İtalya, Letonya', Litvanya', Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsveç yapımı filmler yer alıyor.