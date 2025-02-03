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Edirne'de Avcılara Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Edirne'de Avcılara Yönelik Denetim Gerçekleştirildi
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Edirne'de jandarma ekipleri, avcılara yönelik denetim yaparak çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam etti. Toplamda 33 avcı kontrol edildi, mevzuata aykırı avlandığı belirlenen bir avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezi ve İpsala ilçesindeki av sahalarında 33 avcıyı denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen bir avcı hakkında yasal işlem yapıldı, hayvan sesi çıkartan cihaz ve kullanımı yasak malzemelere el konuldu.

Denetimlerin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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