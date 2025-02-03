Edirne'de Avcılara Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kent merkezi ve İpsala ilçesindeki av sahalarında 33 avcıyı denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Mevzuata aykırı avlandığı tespit edilen bir avcı hakkında yasal işlem yapıldı, hayvan sesi çıkartan cihaz ve kullanımı yasak malzemelere el konuldu.

Denetimlerin süreceği belirtildi.