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Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü

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Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü

Edirne'de birlikte ava gittiği kişi tarafından vurulan avcı yaşamını yitirdi.

Edirne'de birlikte ava gittiği kişi tarafından vurulan avcı yaşamını yitirdi.

H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı'na gitti.

H.B. şüpheli H.G'nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan H.B'nin öldüğünü belirledi.

Gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin, "atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu" ileri sürdüğü öğrenildi.

Bu arada alanın avlanmaya yasak bölge olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gala Gölü Edirne Güncel Haberler

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