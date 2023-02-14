Edirne'de ava gittiği kişi tarafından vurulan kişi öldü Güncel Haberler Edirne'de birlikte ava gittiği kişi tarafından vurulan avcı yaşamını yitirdi. Edirne'de birlikte ava gittiği kişi tarafından vurulan avcı yaşamını yitirdi. H.G. ve H.B. avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı'na gitti. H.B. şüpheli H.G'nin tüfeğinden çıkan kurşunla başından vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan H.B'nin öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin, "atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu" ileri sürdüğü öğrenildi. Bu arada alanın avlanmaya yasak bölge olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Gala Gölü Edirne Güncel Haberler

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