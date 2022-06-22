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Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Edirne'de başıboş ata çarpan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı, at telef oldu.

Edirne'de başıboş ata çarpan kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı, at telef oldu.

İsmail Gaziyiz'in kullandığı 22 DE 200 plakalı kamyonet, Barutluk Mahallesi, Maslahattin Sokak'ta ata çarptı. At telef oldu, sürücü hafif yaralandı.

Sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Kazanın olduğu yolda trafik tek şeritten sağlanırken polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Telef olan at, Edirne Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla bir kamyona konularak kaldırıldı.

Sürücünün oğlu Murat Gaziyiz, başıboş çok sayıda atın trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

Babasının kullandığı aracın önüne atın aniden çıktığını belirten Gaziyiz, "Babam aniden yola çıkan atı görememiş. Arabada hasar oluştu. Verilmiş sadakamız varmış. Yollarda gezen atların toplatılmasını istiyoruz. Motosikletle ve otomobille geçiyoruz buradan, önümüze çıkıyorlar, trafikte tehlike oluşturuyorlar." dedi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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