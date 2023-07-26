Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler toprağa verildi

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki kışlada askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler (28), memleketi Çankırı'da toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Özler'in annesi, babası, eşi, kardeşi ve yakınları cenaze töreninde gözyaşı döktü. Şehit Özler'in cenazesi Alıca köyü mezarlığında defnedildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki kışlada askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler (28), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Görevli olduğu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in naaşı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından Çankırı'da Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Özler'in annesi Nuray, babası Remzi, cenaze törenine şehit Özler'in eskeri kıyafetiyle gelen eşi Mihriban, kardeşi Tamer ile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Şehit Özler'in 5 yaşındaki kızı Esila İkra da babasının fotoğrafını ve tabutu öptü.

Cami bahçesinde helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

İl merkezindeki cenaze töreninin ardından Özler'in cenazesi memleketi Kızılırmak ilçesine bağlı Alıca köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, dün görev yaptığı kışlada askeri araç kazası nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Süloğlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.