Edirne'de askeri araç kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Merzifonluoğlu'nun naaşı, memleketi Çankırı'ya uğurlandı

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu'nun cenazesi, törenle memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu (28) için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören birliklerince hastane morgundan alınarak bahçedeki alana getirildi.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nun duasının ardından tören birliği, şehidin tabutunu cenaze aracına taşıdı.

Cenazenin, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gündoğmuş köyüne defnedileceği belirtildi.

Törene, şehit eşinin asker kıyafetlerini giyen Mehtap Merzifonluoğlu, Vali Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, askerler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, dün askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan Kıdemli Piyade Başçavuş Feridun Cırıkoğlu ile Piyade Üstçavuş Oğuzhan Ağır'ın tedavileri hastanede devam ediyor.