Edirne'de askeri araç kazası: Bir asker şehit oldu

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler şehit oldu. Özler, kaza sonrası hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler şehit oldu.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığında görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandı. Özler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edildi. Sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA