Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

AA - Gökhan Balcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin temizlik çalışmalarına başlandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlara yayılan ziftin temizlik çalışmalarına başlandı.

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title