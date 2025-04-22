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Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik denetiminde 65 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 22 araç incelendi. Denetim sırasında bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yapmaktan 17 bin lira ceza kesildi.

Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Kent girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimde 65 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 22 araç kontrol edildi. Araç sürücülerinin alkol ölçümü de yapıldı.

Denetimde bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yapmaktan 17 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetime katıldı.

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Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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