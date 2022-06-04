Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan M.A, İ.H, Y.A ve A.G. ile hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hükümlü S.Y. ise cezaevine gönderildi.

???????

AA / İlker Gürel - Güncel

Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title