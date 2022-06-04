Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

Edirne'de asayiş uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde polisi asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan M.A, İ.H, Y.A ve A.G. ile hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hükümlü S.Y. ise cezaevine gönderildi. ??????? AA / İlker Gürel - Güncel Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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