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Edirne'de Asayiş Uygulaması: 5 Şüpheli ve 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de polisin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca 113 sürücüye idari para cezası uygulandı.

EDİRNE'de polisin asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik, asayiş, narkotik ve terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla il genelinde denetim gerçekleştirildi. Kent merkeziyle birlikte 8 ilçedeki 46 noktada yapılan denetimlere, 67 ekip 505 personelle katıldı. Denetimlerdeki kontrollerde 'Terör örgütü propagandası' suçundan 1, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 1, 'askeri ceza' suçundan 1, 'Yaralama'dan 1 ve 'Hırsızlık' suçundan 1 kişi olmak üzere aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 1040 araç kontrol edilirken, 113 sürücüye 224 bin 169 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6'sı Suriye, 1'i Cezayir uyruklu 7 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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