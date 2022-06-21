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Edirne'de asayiş

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde bir otomobilde 27 bin 800 doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Keşan ilçesinde bir otomobilde 27 bin 800 doldurulmuş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulü kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında H.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 27 bin 800 makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

H.K hakkında adli işlem başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri İspat sokak üzerinde durumunda şüphelendikleri S.E'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelinin üzerinde bir miktar kağıda sarılı halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

S.E, gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

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