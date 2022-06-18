Edirne'de asayiş Keşan ilçesinde 9 farklı noktadan internet kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı. Keşan ilçesinde 9 farklı noktadan internet kablosu çalan 2 şüpheli tutuklandı. Yenimescit ve Yukarı Zaferiye mahallerindeki 9 farklı noktadan internet kablosu çalınması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin A.Y (21) ve A.C.Ü (17) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ruhsatsız tabanca ele geçirildi Keşan'da bir evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri C.Y'ye ait evde arama yaptı. Aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli C.Y, gözaltına alındı. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Keşan Güncel Haberler

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