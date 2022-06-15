Edirne'de asayiş Keşan ilçesinde hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keşan ilçesinde hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nazmi Başar Caddesi'ndeki bir depodan 20 musluk batarya takımı ve yaklaşık 60 pisuar vanası çalındı. Olay yerinde inceleme yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izinden hırsızlık Y.Y. (15) olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kombisini çalan kişiden şikayetçi oldu Edirne'de bir kişi kombisini çalan şüpheliden şikayetçi oldu. H.A, Çokalca Cami Sokak'taki evinin balkonundan kombisinin yerinde olmadığını fark ederek polise başvurdu. Polis merkezinde kombisini teslim alan H.A, kombiyi çalan kişiden şikayetçi oldu. Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Neboysa Sokak'ta şüphelendikleri S.Y'nin üstünü aradı. Üzerinden 0.27 gram metamfetamin çıkan şüpheli gözaltına alındı. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Edirne Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de asayiş - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.