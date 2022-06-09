Edirne'de asayiş - Haberler

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Edirne'de asayiş

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir evin doğal gaz sayacı çalındı.

Edirne'de bir evin doğal gaz sayacı çalındı.

Abdurrahman Mahallesi Hacı Kasım Sokak'ta bir daire satın alan Ş.M. işlemlerini bitirip evine geldiğinde doğal gaz sayacını yerinde bulamadı.

Ev sahibi polise başvurdu.

Evin bodrumundaki eşyalar çalındı

Edirne'de bir evin bodrumundaki eşyaları çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ü.H. evinin bodrumuna geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu gördü.

Bodrumdan testere, palanya makinası, tornavida takımı, pense, çekiç, keser ve nacakın çalındığını belirleyen Ü.H. polise başvurdu.

Aracından eşyaları çalındı

Edirne'de bir kişinin otomobildeki eşyaları çalındı.

Babademirtaş Mahallesi'ne aracını park eden S.K. bir süre sonra buraya döndüğünde aracında bıraktığı cep telefonu, kredi kartı, flaş bellek ve evinin anahtarlarını bulamadı.

S.K. olayla ilgili şikayette bulundu.

AA / Cihan Demirci - Güncel

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