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Edirne'de asayiş

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edirne'de bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada şarjöründe 6 kurşun bulunan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili A.F.U. gözaltına alındı.

İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Edirne'de inşaatın iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Kentteki bir inşaatta çalışan M.F.Y. çıktığı iskeleden yere düştü.

Ayağından yaralanan M.F.Y. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği T.K'ının üzerinde arama yaptı.

Aramada 9.26 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Motosikleti çalınan kişi polise başvurdu

Keşan ilçesinde motosikleti çalınan kişi polise şikayette bulundu.

Yeni Mescit Mahallesi'nde yaşayan T.U. motosikletini evinin bahçesine park etti.

Bir süre sonra aracını yerinde bulamayan T.U. polise başvurdu.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, İnşaat, Edirne, Güncel, Haberler

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