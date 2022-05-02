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Edirne'de asayiş

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de asayiş

Edirne'de otel işletmecisinin çantası çalındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de otel işletmecisinin çantası çalındı.

Z.Ç'nin Meydan Mahallesi'nde işletmeciliğini yaptığı otelden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çantası çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taksicinin cep telefonu çalındı

Edirne'de bir taksi şoförünün cep telefonu çalındı.

Yeniimaret Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yapan M.T, arabaya binen müşterisinin cep telefonunu çaldığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edirne'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

T.A'nın kullandığı otomobil, Barutluk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.C'ye çarptı.

Kazada yaralanan N.C, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Otomobil, Edirne, Taksi, Otel, Güncel, Haberler

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